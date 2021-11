Sport é ignorado pela CBF e se conforma com mudança de data do jogo contra o Flamengo – Futebol Interior

Recife, PE, 23 (AFI) – O Sport bem que tentou evitar a mudança, mas o jogo contra o Flamengo, pela 35ª rodada do Brasileirão, na Arena de Pernambuco, será mesmo realizado no dia 3 de dezembro.

A data inicial era 24 de novembro, mas acabou sendo alterada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O Sport reclamou publicamente, enviou um ofício falando sobre os prejuízos que essa mudança causaria e não teve sequer uma resposta.

Sem nenhuma satisfação da CBF, o Sport já se conformou que o duelo será mesmo realizado no dia 3 de dezembro. Esse será o primeiro dos três jogos que o Leão vai disputar em uma semana.

“A regra do jogo é que a CBF tem esse poder de fazer essa mudanças. Mas é a forma como está sendo feita. A gente não fica calado, para mostrar indignação, mas não há mais nada que possamos fazer”, disse Rodrigo Guedes, vice-presidente jurídico do Sport.

Na penúltima colocação, com 33 pontos, o Sport luta desesperadamente contra o rebaixamento para a Série B do Brasileiro. A diferença para o Juventude, primeiro time fora do Z4, é de seis pontos.