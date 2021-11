Sport emite nota oficial e nega adiar jogo contra o Flamengo, três dias antes da final da Libertadores – Futebol Interior

Recife, PE, 05 (AFI) – O Sport emitiu uma nota oficial nesta sexta-feira enfatizando que não aceitará mudar a data do jogo diante do Flamengo, marcado para o dia 24 de novembro, três dias antes da decisão da Copa Libertadores da América. O Mengão disputará o título continental contra o Palmeiras, no estádio Centenário, no Uruguai.

Sport não aceitou adiar o duelo contra o Flamengo

Para explicar a decisão, o Sport citou o duelo que tentou adiar diante do Santos, mas que não teve a solicitação atendida, por isso, também não facilitará a vida do Flamengo, que poderá abrir mão do torneio pensando na Libertadores.

O clube pernambucano ainda deu uma leve cutucada na CBF, que divulgou apenas as datas até a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Confira a nota oficial: