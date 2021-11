Sport encerra preparação com apoio da torcida na Ilha do Retiro – Futebol Interior

Recife, PE, 26 (AFI) – O Sport encerrou na manhã desta sexta-feira a preparação para o jogo de sábado, contra o São Paulo, no Morumbi. A atividade, realizada na Ilha do Retiro, foi aberta para os torcedores e contou com cerca de 100 pessoas nas arquibancadas.

“Considero que os jogadores e torcida têm que ter uma unidade. Consideramos como um jogador a mais. Então tem que ter esse acompanhamento também no treino, para que vejam como os jogadores se sacrificam, não só pelo momento que estamos passando”, disse o técnico Gustavo Florentín.

Em relação ao time, o paraguaio deve repetir a escalação que iniciou na vitória sobre o Bahia, por 1 a 0. Isso porque o único desfalque é o atacante Tréllez, que pertence ao São Paulo. Ele, porém, é apenas opção no banco de reservas.

A provável escalação do Sport é: Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Sander; Marcão Silva, José Welison, Gustavo Oliveira, Hernanes e Everton Felipe; Mikael.

Faltando quatro jogos para o fim do Brasileirão, a situação do Sport é bastante complicada. Na penúltima colocação, o time tem 33 pontos, sete a menos que o Juventude, primeiro fora da zona de rebaixamento.