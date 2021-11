Sport goleia o Sampaio Corrêa-MA; Floresta-CE bate ABC-RN – Futebol Interior

Salvador, BA, 23 (AFI) – Dois jogos movimentaram a tarde desta terça-feira (23) pela terceira rodada do Grupo E da Copa do Nordeste Sub-20. Na Ilha do Retiro, em Recife, o Sport goleou o Sampaio Corrêa-MA por 4 a 0, enquanto no estádio Frasqueirão, em Natal, o Floresta-CE superou o ABC-RN por 2 a 1.

OS JOGOS

Sport 4 x 0 Sampaio Corrêa-MA

O Leão abriu o placar na Ilha do Retiro, em Recife, aos sete minutos do primeiro tempo com Adryam. O camisa 10 chutou forte e acertou o ângulo do gol da Bolívia Querida. No segundo tempo, Paulinho recebeu passe de Flávio pela direita e fez o segundo do Rubro-Negro. Depois, Paulinho serviu Cristiano, que bateu no canto esquerdo para fazer o terceiro do time pernambucano.

Com a vitória, o Sport assumiu a liderança do Grupo E, com sete pontos. A Bolívia Querida é a lanterna do grupo, ainda sem pontuar.

ABC-RN 1 x 2 Floresta-CE

O Floresta abriu o placar aos 13 minutos do primeiro tempo no Frasqueirão. De pênalti, Santos colocou o visitante na frente. Aos 26 minutos, o Verdão ampliou com gol contra de Lucas. No segundo tempo, o Alvinegro diminuiu o placar aos dez minutos. Claudinho cruzou e a bola acabou balançando as redes de Cauã.

O Floresta assumiu a segunda colocação do grupo, com seis pontos. O Alvinegro fica em terceiro lugar, com quatro pontos conquistados.

ABC-RN e Floresta-CE se enfrentam pela Copa do Nordeste Sub-20 – Foto: Rennê Carvalho/ABC F.C.

CONFIRA OS RESULTADOS DA RODADA