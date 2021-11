Sport isenta conselheiro de punição após ofensas homofóbicas a Gil do Vigor; presidente reprova – Futebol Interior

Recife, PE, 10 (AFI) – Em reunião realizada na última terça-feira, o Conselho Deliberativo do Sport decidiu isentar o conselheiro Flávio Koury, que chegou a fazer ofensas homofóbicas em direção a Gil do Vigor, após o ex-participante do Big Brother Brasil ir até a Ilha do Retiro e fazer uma dancinha no gramado.

Na ocasião, o conselheiro falou em uma conversa de WhatsApp: “Tem 1,2 milhão de pessoas achando que o Sport só tem veado, só tem bicha. Vai vender é camisa. A viadagem todinha vai comprar. Vai ser lindo! Se ele tivesse feito essa dancinha na casa dele ou no bordel, ou onde ele quisesse, eu não estava nem aí. Mas foi dentro da Ilha do Retiro. Isso é uma desmoralização. Isso é ausência de vergonha na cara”, concluiu.

Gil do Vigor com a camisa do Sport

A reunião ainda terminou em briga após o diretor de diversidade do clube Gabriel Augusto ser expulso da sessão. Ele pediu a fala, mas teve participação vetada pelo presidente do Conselho, Pedro Lacerda.

PRESIDENTE REPROVOU!

O presidente do executivo, Yuri Romão, usou as redes sociais para rebater a decisão do Conselho. “Sempre nos colocamos contra qualquer ato de discriminação de gênero, raça e social. E não seria diferente agora. Não concordar com a decisão do Conselho do clube é um movimento democrático. Respeito a soberania do Conselho, mas o Executivo também possui a sua autonomia”, disse o mandatário, antes de completar.

O assunto continuará sendo debatido de forma democrática, e discutido em todos momentos dentro do clube, independente de pressão de qualquer opinião contrária. A torcida abraçou a causa e estamos juntos com ela. O Sport é de todos e para todos! Sempre! PST – concluiu o presidente do executivo.

Veja a nota oficial do Sport: