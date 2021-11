Sport x Bahia – Pra se afundar de vez ou respirar? – Futebol Interior

Sport e Bahia fazem confronto direto contra o rebaixamento do Campeonato Brasileiro nesta quinta-feira, às 21h, na Arena Pernambuco, pela 33ª rodada. Enquanto o time rubro-negro busca uma sobrevida na competição, o tricolor quer se livrar de vez da degola.

O Bahia, que ficou de fora da última rodada pelo adiamento do duelo contra o Atlético Mineiro, ainda não engoliu o erro de arbitragem na derrota para o Flamengo por 3 a 0. A reabilitação é a palavra de honra, já que o time encontra-se com 36 pontos, lutando contra a degola.

O Sport, por sua vez, vem de quatro derrotas consecutivas. O Leão acabou parando na vice-lanterna, com apenas 30 pontos, precisando de um milagre para evitar o rebaixamento. Na última rodada, perdeu para o Ceará por 1 a 0.

COMO VEM O LEÃO?

O técnico Gustavo Florentín afirmou que mexerá o mínimo possível na equipe do Sport para o duelo contra o Bahia. A novidade fica pelo retorno do meia Gustavo, que cumpriu suspensão no embate frente ao Ceará. O jogador foi confirmado entre os titulares.

“Vamos seguir insistindo na mesma estrutura quanto à organização. Creio que cada vez a equipe está jogando melhor, cada vez mais gerando mais situações de gols. Temos que seguir”, falou o treinador.

Copa do Nordeste – Ilha do Retiro primeiro jogo da final, Sport Recife x Bahia. Foto: Williams Aguiar/Sport Club do Recife

Com a volta de Gustavo, Everton Felipe ficará como opção no banco de reservas. A principal esperança da equipe é Mikael, que vem sendo o grande destaque nessas últimas rodadas.

E O TRICOLOR?

Do lado do Bahia, o técnico Guto Ferreira não poderá contar com o volante Jonas, com uma lesão na coxa, e nem com o zagueiro Raniel, que foi diagnosticado com Covid-19. O jogador passa bem, mas continua cumprindo quarentena.

Isso sem contar o atacante Rossi e o lateral-esquerdo Matheus Baia, suspensos. Eles darão lugar a Rodallega e Juninho Capixaba, respectivamente, mudanças mostradas por Guto Ferreira durante os treinamentos.