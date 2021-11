Spotify 8.6.74 APK Premium (sem anúncios / off-line) novembro de 2021

Aqui, compartilhamos sobre “Spotify Premium Apk”. Ele permite que você ouça música gratuitamente, sem anúncios. Eu sou um grande fã de música que gosta de ouvir músicas em inglês e também de trance. E se você for como eu, pode ter certeza de que este APK gratuito do Spotify Premium funcionará perfeitamente no seu dispositivo. Neste artigo, abordamos Como baixar músicas do APK do Spotify Premium em 2021.

Se você adora ouvir música, o Spotify é uma das melhores opções a que você pode recorrer! Existem muitos serviços que oferecem funções semelhantes ao Spotify. No entanto, o Spotify se destaca por sua característica única, ou seja, paga royalties aos artistas com base no número de vezes que suas músicas são transmitidas, ao contrário de outros serviços que pagam uma quantia fixa aos artistas. Baixar e usar o Spotify é totalmente gratuito.

Spotify Premium 8.6: Tudo o que você precisa fazer é criar uma conta gratuita se inscrevendo. Os titulares de contas gratuitas ganham acesso à lista de reprodução exaustiva de música que pode ser transmitida online! No entanto, também é possível atualizar para a conta premium pagando uma certa quantia aos desenvolvedores. Na atualização para a conta premium, muitos novos recursos são desbloqueados, o que melhora significativamente a experiência do usuário. Se você deseja baixar a música do aplicativo de trilha do Spotify, já publicamos um artigo sobre Como baixar músicas do Spotify

Baixe Spotify Premium 8.6.74 (Mod desbloqueado)

Mas é necessário pagar o preço para fazer o upgrade para a conta premium? A resposta é não. Você pode baixe o APK das contas premium 8.6 do Spotify de 2021 e obtenha a conta premium do Spotify gratuitamente. E usando esta conta premium, você pode fazer uso de todos os recursos adicionais que são fornecidos aos titulares de contas premium.

Spotify Music Apk 2021 Streaming de música grátis Nome do aplicativo Spotify Premium Apk Tamanho do aplicativo 30,2 MB Desenvolvedor Spotify Ltd. Transferências 100.000 – 500.000 Avaliações * * * * * Versão Apk 8,7 Atualizações 22 de julho de 2021

Baixar APK do Spotify (ATUALIZADO)

Alguns dos recursos do Spotify Premium 8.6 APK 2021 são:

# 1 Os titulares de contas premium não precisam assistir aos anúncios ou qualquer tipo de pop-up desnecessário. Alguns dos anúncios têm até 20 segundos e também não podem ser ignorados.

# 2 Você pode baixar as músicas diretamente do Spotify e ouvi-las mesmo se estiver offline! Não há restrição quanto ao número de músicas que você pode tocar em um dia ou qualquer coisa desse tipo!

# 2 Se o seu processo de download for interrompido por algum motivo, você pode retomar o download se tiver uma conta premium. Este recurso é melhor para aqueles com uma conexão de Internet instável, já que baixar a mesma coisa repetidamente parece enfadonho.

# 3 No APK mais recente, a qualidade do áudio foi melhorada, a interface do usuário foi inovada, muitos outros pequenos bugs foram corrigidos.

# 4 A atualização mais recente aumentou o desempenho geral do Spotify Premium APK 2021.

# 5 Os usuários também têm armazenamento ilimitado para músicas de qualquer gênero.

# 6 Na versão Premium do Spotify, os usuários podem fazer uso do Spotify Connect, que não está disponível na versão gratuita. Usando este recurso, você pode conectar vários dispositivos pelo Spotify. A única coisa a ter em mente é que todos os dispositivos precisam ter o Spotify instalado neles.

Como baixar e instalar o Premium Apk do Spotify gratuitamente

Passo 1- Se você já tem o Spotify instalado em seu dispositivo, desinstale-o antes de prosseguir.

Passo 2- Baixe o Apk Premium do Spotify da Internet em seu dispositivo Android.

Etapa 3- Agora, localize o arquivo baixado em seu dispositivo Android e clique nele para iniciar a instalação do APK em seu dispositivo Android.

Passo 4- Assim que o Spotify for instalado com sucesso em seu dispositivo Android e se você for novo no Spotify, você precisa criar uma conta gratuita. Se você já tem uma conta, pode simplesmente fazer login e começar a usá-la em seu dispositivo Android.

É isso! Agora você pode desfrutar de todos os recursos do Spotify Premium em seu dispositivo Android gratuitamente!

Baixar APK do Spotify (ATUALIZADO)

Como obter o Spotify Premium em seu Android

A versão premium do Spotify tem vários benefícios que você não obterá em uma conta gratuita do Spotify. A qualidade premium da música e a interferência sem anúncios tornam-no rápido, fácil e incrível de usar.

Observação: Não atualize o aplicativo para que você não tenha nenhum problema com a versão premium deste APK.

Etapa 1: Baixe o aplicativo / apk Spotify Premium para o seu smartphone Android.

Passo 2: Agora, abra o apk e clique em “Definições,”E ele o levará para as configurações do telefone Android. (Varia de acordo com o seu sistema operacional Android)

Etapa 3: nas configurações, você verá as opções de “fontes desconhecidas”E clique nele. Certifique-se de que a localização das opções de “fontes desconhecidas” pode estar em um local diferente em sua versão do Android, então verifique na seção “SEGURANÇA”Guia ou“ARMAZENAMENTO e segurança.”

Etapa 4: Além disso, você deve abrir o aplicativo e clicar em Instalar. Este processo é muito simples. Basta instalar o aplicativo como você fez antes.

Etapa 5: agora, novamente, vá para as configurações do Android como você fez na Etapa 3, em seguida,> Segurança> Fontes desconhecidas> e confirme se a opção é Não verificado, ou não. Certifique-se de desmarcar a opção, pois isso impedirá a instalação de aplicativos maliciosos.

Por que Spotify Apk MOD offline

# 1. Esteja você no Android ou iOS, não há necessidade de executar root ou jailbreak para baixá-lo e, portanto, você pode ter certeza de que não está comprometendo a segurança do seu dispositivo.

# 2. Diga adeus aos anúncios, pois o aplicativo Spotify não contém anúncios.

# 3. Além de todos os recursos premium fornecidos, você também terá o recurso de omissões ilimitadas.

# 4. O Spotify permite que você faça uma depuração ilimitada, o que sem dúvida é uma das melhores coisas do Spotify.

# 5. O Spotify oferece uma qualidade de som de primeira para curtir suas faixas favoritas.

Conclusão:

Isso é tudo que você precisa saber sobre Spotify Premium 8.6 APK mais recente MOD 2021 (novembro) e como você pode fazer o download e instalá-lo em seu dispositivo Android. Se você tiver alguma dúvida sobre o APK do Spotify Premium ou sobre o processo de instalação, por favor, na seção de comentários abaixo.