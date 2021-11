SSA 2022: UPE divulga locais de prova das duas primeiras etapas

A Universidade de Pernambuco (UPE) divulgou os locais de prova das etapas 1 e 2 do Sistema Seriado de Avaliação (SSA) 2022. Desse modo, os inscritos já podem conferir onde irão fazer as provas por meio do site do Processo de Ingresso.

De acordo com o cronograma do SSA 2022, a aplicação das provas das etapas 1 e 2 está prevista para os dias 5 e 12 de dezembro. As provas da primeira fase serão aplicadas no turno da manhã, enquanto os candidatos da segunda fase passarão pelo exame à tarde.

De acordo com os Manuais do SSA 2022, os locais de realização das provas serão em Recife, Nazaré da Mata, Palmares, Caruaru, Garanhuns, Arcoverde, Petrolina, Serra Talhada e Salgueiro.

Ao todo, a UPE espera 25.907 candidatos para as provas da primeira etapa. Para a segunda etapa são esperados 19.687 candidatos.



Ainda de acordo com os Manuais, as provas do SSA I e do SSA II serão compostas por questões sobre conteúdos do ensino médio, de acordo com a série cursada pelo estudante.

No primeiro dia de provas, 5 de dezembro, os inscritos irão responder a 44 questões de Língua Portuguesa, Matemática, Física, Língua Estrangeira (Inglês ou Espanhol) e Filosofia. No segundo dia, 12 de dezembro, serão 46 questões de Biologia, Química, História, Geografia e Sociologia.

SSA III

As provas da terceira etapa do SSA 2022 estão marcadas para os dias 19 e 20 de dezembro. A aplicação será no turno da manhã.

De acordo com o edital, a oferta de vagas para os aprovados na 3ª fase do SSA 2022 é de 1.740 vagas em cursos de graduação. Das vagas, 30% estão reservadas para estudantes que tenham cursado integral, exclusiva e regularmente os anos finais do Ensino Fundamental (6° ao 9° ano) e todos os anos do Ensino Médio em escolas da rede pública de ensino.

A UPE deve liberar o do resultado da 3ª fase no dia 4 de março. Já a divulgação das notas do SSA 1 e 2 está prevista para o dia 8 de abril.

Confira mais detalhes no site da UPE.

