Startup abre mais de 500 empregos para mulheres negras

A empresa Startup possui um programa que se chama “Se Candidate, mulher!” , e está com mais de 500 vagas de emprego disponíveis. As oportunidades são voltadas à mulheres negras, que estejam cursando ou que já tenham se formado no ensino superior, independentemente do curso. O projeto foi desenvolvido com grandes empresas, entre elas a Meliuz, Heineken, Vértico e Trybe. Confira!

Startup anuncia vagas de emprego para mulheres negras



A intenção do programa é ajudar na capacitação profissional dessas mulheres, principalmente dentro de processos seletivos.

Para se inscreverem no programa, as candidatas precisam declarar-se negras, não estarem empregadas e possuírem ou estarem cursando o ensino superior. A Startup deseja fazer com que mulheres negras tenham mais autoconfiança, sendo capazes de enfrentar qualquer desafio principalmente em relação a gênero e cor.

A empresa consegue alcançar mais de 500 mil pessoas mensalmente e recolocá-las no mercado de trabalho. São mais de 15 mil mulheres que se inscrevem no programa “Se Candidate, mulher” tudo de forma gratuita, onde 50% dessas inscrições são de mulheres negras.

Estudos mostram que as oportunidades são muito mais difíceis para mulheres negras, o objetivo da empresa é justamente promover a inclusão de mulheres e a igualdade, mostrando-as que estão à altura para concorrer às vagas.

As candidatas selecionadas irão participar de alguns cursos, tais como:

Elaboração de currículos;

LinkedIn;

Comunicação e oratória;

“Dificuldades e Oportunidades das mulheres negras no mercado de trabalho”;

Entre outros.

No caso do número de inscrições ser muito alto, a forma de seleção será escolher as 500 primeiras mulheres que se encaixem nos requisitos solicitados.

Como se candidatar

As inscrições podem ser realizadas entre os dias 8 e 14 de novembro através do link. Lembrando que as candidaturas são totalmente gratuitas e o evento será online.

O resultado das mulheres selecionadas será divulgado no dia 16 de novembro. As palestras acontecem durante os dias 17 à 30 de novembro. O link para participação será enviado logo após a seleção.

