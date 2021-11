Startup de contabilidade abre mais de 170 vagas para trabalho remoto

A Contabilizei, startup de contabilidade, está com mais de 170 vagas abertas para trabalho remoto. As oportunidades são para áreas como Tecnologia, setor Contábil e Tributário, Gestão de Pessoas, Comunicação e Marketing, entre outras.

Com mais de 30 mil clientes, a startup vive um momento de amplo crescimento e busca também líderes para os setores de criação e desenvolvimento com foco em estratégias e soluções tecnológicas.

Candidatos de todo o Brasil podem participar do processo seletivo. As vagas e informações para inscrições estão disponíveis no site da empresa.