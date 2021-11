Startups anunciam mais de 350 vagas abertas; confira lista

Startups, empresas de tecnologia e de outros setores estão anunciando diversos postos de trabalho. Um estudo da Latin American Digital Transformation Report 2021, mostra o crescimento das empresas de tecnologia privadas e públicas durante a pandemia, no Brasil e na América Latina. Segundo o levantamento, representarão 4,5% do PIB brasileiro neste ano, o que explica como algumas áreas vêm crescendo significativamente nos últimos meses, gerando novos postos de trabalho e buscando mão de obra para suprir a demanda. Confira a lista abaixo:

A Liuv, startup responsável pela criação de soluções digitais para bares e restaurantes, localizada na capital de São Paulo, está com 17 vagas abertas. Entre as oportunidades, há posições no time de Tecnologia, como desenvolvedores em back-end e front-end, DevOps, suporte e UX Designer. Além de 10 oportunidades para cargos na área Comercial como executivos de vendas; e uma vaga para Trade Marketing. Para se candidatar, basta enviar o CV para: karen.silva@liuv.it.

A Rupee é uma plataforma para contabilidade construída para que os clientes tenham uma máxima eficiência em sua empresa, com uma metodologia focada em agilidade para deixar os seus processos fluidos. A Rupee já conta com mais de 6000 empresas cadastradas na plataforma ao redor do mundo, que estão inovando o processo decisório, 312 horas/ano economizadas e mais de 42 milhões de reais economizados de multas.

A empresa localizada no Rio de Janeiro, possui filiais em São Paulo, Nassau e em Manchester, está com 15 vagas abertas sendo: 3 para Estágio de Desenvolvimento Ruby, 2 vagas para desenvolvedor Java , 3 para Vendas SDR, 1 consultor/advogado tributário, 6 para o Programa de Estágio Rupee. Os interessados podem se inscrever no link: https://www.linkedin.com/company/rupeeoficial/jobs/ ou envie o CV para: recrutamento@rupee.com.br com o título ESSA VAGA É MINHA.

A Esfera Energia é uma empresa de tecnologia, referência nacional em gestão de energia. Atendem mais de 130 grupos empresariais, gerenciam mais de 310 ativos, conquistaram 95% da satisfação dos clientes e em 2020 geraram milhões de reais em economia para seus clientes. Algumas das marcas que trabalham com a Esfera são, Ultragaz, Souza Cruz e Grupo Maringá.

A empresa localizada em São Paulo está com 7 vagas em aberto para: Analista de Gestão de Usinas Pleno, Designer de Produtos Pleno-Exclusiva para mulheres, Engenheiro (a) de Qualidade de Software Pleno/Sênior, Executivo de Canais – Geração Distribuída, Gerente Comercial (Inside Sales), Pessoa Desenvolvedora Backend Python Pleno/Sênior e Pessoa Engenheira DevOPS. A Esfera oferece para os colaboradores vale refeição flexível, auxílio home-office, PLR atrativo e planos médicos e odontológicos sem desconto em folha. Além disso, o modelo de trabalho é híbrido e durante a pandemia estão 100% home-office. Os interessados podem se inscrever no link: https://esferaenergia.gupy.io

HTM Eletrônica – 7 vagas

A HTM Eletrônica, empresa referência no desenvolvimento e fabricação de equipamentos estéticos, localizada em Amparo (SP), está com 7 vagas para completar o time de laboratório, tecnologia e marketing. A marca, que é líder no segmento de beleza, estética e fisioterapia, obteve um expressivo crescimento nos últimos anos, com o lançamento de nove equipamentos entre 2020 e 2021.

Com 22 anos de atuação, a HTM está com vagas abertas para: Analista de Suporte Jr., Analista de Marketing PL, Programador PL, Consultor Comercial PL, Analista de Desenvolvimento de Produtos PL, Técnico de Testes e Aferições e Técnico de Assistência Técnica. A empresa oferece, para algumas vagas, auxílio farmácia, vale alimentação, plano de saúde, plano odontológico, PLR, seguro de vida e vale transporte. Conheça as oportunidades e se candidate em https://htmeletronica.solides.jobs.

A Even3, startup de Recife que simplifica a organização de eventos online, está com vagas abertas nas áreas de tecnologia, comercial, marketing, entre outros. A empresa teve sua demanda triplicada e se tornou uma das principais plataformas do país, nos últimos 12 meses a equipe cresceu 173%, com 19 pessoas em outubro de 2020 no time, hoje a empresa já conta com 52 membros. A expectativa para 2022 é pelo menos dobrar, chegando na marca de 100 pessoas.

Atualmente a Even3 está contratando para Inside Sales e Desenvolvedor de Software Backend. A startup está para anunciar outras oportunidades para comercial, marketing, desenvolvedores, suporte, sucesso do cliente, administrativo, dentre outras. Os salários variam de acordo com cada vaga, porém, todas oferecem VR ou VA, plano de saúde, plano dental, benefício educação, day off no aniversário, auxílio lente, auxílio creche, Gympass, auxílio mudança e ajuda de custo para home office. Os interessados podem se inscrever no link: https://carreiras.even3.com.br

Universidade Marketplaces – 2 vagas

A Universidade Marketplaces, plataforma especializada em cursos para marketplaces, que tem como CEO, Alexandre Nogueira, consultor oficial do Mercado Livre e influenciador da B2W Marketplaces no Brasil, está com 2 vagas abertas para Consultor Estratégico de E-commerce.

A empresa que tem como o propósito capacitar empreendedores para fazerem o melhor uso de ferramentas tecnológicas e de estratégias que auxiliem o crescimento de vendas online, fechou o primeiro semestre de 2021 com crescimento de 500%, comparado ao primeiro semestre de 2020. A expectativa é que, até o final do ano, o crescimento em relação a 2020 seja de 650%. Os interessados podem encaminhar seu currículo para: rh@universidademarketplaces.com.br

Loja Integrada – 17 vagas abertas

A Loja Integrada – plataforma para criação de lojas virtuais mais popular do Brasil, com mais de 2,5 milhão de lojas criadas, tem vagas abertas para diversas áreas, entre elas: engenharia, growth, experiência do cliente e áreas de pagamentos e produtos. A plataforma nasceu em 2013 com o intuito de democratizar o e-commerce no Brasil, mostrando que qualquer pessoa, de qualquer cidade do País, poderia vender pela internet de forma rápida e acessível.

A empresa tornou-se uma das maiores plataformas gratuitas da América Latina e segundo o Built With, portal que mede o desempenho das tecnologias e das plataformas de e-commerce, a Loja Integrada é responsável pela maioria das lojas virtuais que operam hoje no Brasil. Recentemente, lançou ao mercado seu rebranding, que muda não só a identidade visual, mas também o posicionamento e a linguagem da marca, que agora é mais humana, empática e diversa. Para ter acesso às vagas basta acessar o site da LI ou clicar aqui.

A UELLO, uma das 289 logtechs brasileiras que apresentam soluções para otimização da logística, processamento de pedidos, coleta, transporte e entregas, segundo estudo da Liga Insights, tem oito vagas como Estagiário de BI, Product Manager, Analista de Business Development, Assistente de atendimento e Estagiário Comercial, que podem ser conferidas aqui.

Nith Treinamentos – 1 vaga

A Nith Treinamentos, empresa especializada em treinamentos inovadores na área trabalhista, contábil, fiscal e previdenciária, está com uma vaga aberta para gerente de marketing. O profissional terá que liderar o time e desenvolver estratégias de marketing para alavancar a marca Nith, potencializando as visualizações, o tráfego em todas as plataformas digitais da empresa e a captura de leads. Para se candidatar, é preciso enviar currículo.

A Attri oferece aos seus clientes soluções em tecnologia e experiência do usuário (UX), além de marketing squad. A empresa conta com quatro vagas: duas para estágio nas áreas de gerenciamento de projetos e gestão de contas, uma para Gestor(a) de Contas Pleno e outra de Executivo(a) de Vendas – Tecnologia. As oportunidades podem ser conferidas aqui.

O SuperAutor, projeto de letramento encantador onde crianças escrevem e ilustram seus próprios livros, está com quatro vagas. Elas são de consultor comercial, estágio de consultor comercial, consultor de projetos e estagiário de consultor de projetos. As vagas podem ser vistas aqui.

A Telavita, clínica digital de saúde mental, conta com duas vagas, uma de analista de CRM e outra de Desenvolvedor Backend (Python). Os interessados podem mandar currículo.

O Glic, primeiro app para diabetes e acompanhamento de glicemia do Brasil, tem três oportunidades para fazer parte da empresa. As vagas são de Desenvolvedor de Software Mobile Xamarin Pleno, Desenvolvedor de Software Web/API Jr e Analista de Marketing Digital e recebem currículos no e-mail.

A Pulsus, empresa de tecnologia focada em dispositivos móveis corporativos, tem nove vagas para a região de Porto Alegre ou trabalho remoto. Entre elas: Head of Customer Success, Pessoa Desenvolvedora Front-end, Pessoa Desenvolvedora Mobile – Android e Pessoa Desenvolvedora Python. Todas as vagas podem ser conferidas aqui.

A Opah IT, empresa especializada no desenvolvimento de soluções customizadas de TI, está com 180 vagas abertas na área de tecnologia com salários que variam entre R$2.000,00 e R$20.000,00. Entre as oportunidades, estão Desenvolvedor Backend Java Sr, Desenvolvedor JAVA, Desenvolvedor Fullstack, Desenvolvedor Frontend, QA Automatizador e Desenvolvedor Mobile. Para se candidatar, basta acessar o site.