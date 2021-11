Stefanini divulga NOVAS vagas de emprego pelo país

Stefanini abre NOVAS oportunidades de emprego para colaboradores de diferentes áreas de atuações pelo país. São mais de 30 vagas disponíveis, com chances exclusivas para Estagiários. Confira como se inscrever!

Stefanini anuncia oportunidades de emprego



Foram anunciadas mais de 30 oportunidades de emprego disponíveis para profissionais de diferentes funções em todo o país. Além do salário, a empresa disponibiliza vale alimentação, seguro de vida, home office, ginástica laboral, convênio com empresas parceiras, auxílio farmácia, auxílio creche, auxílio combustível, auxílio academia e plano de saúde. Dentre as vagas abertas, estão os cargos a seguir:

Líder de Projetos Java – São Paulo;

Desenvolvedor .Net – São Paulo;

Consultor de Negócios / Pré-venda – todo Brasil;

Consultor de Negócios / Pré-venda – São Paulo;

Analista de Suporte Jr (Field Service) – São Paulo;

Analista Administrativo Jr – Rio Grande do Sul;

Estágio Administrativo – Rio Grande do Sul;

Analista Administrativo Jr – Rio Grande do Sul;

Analista de Dados Pl – São Paulo;

Desenvolvedor .Net – todo Brasil;

Ux/Ui Design – São Paulo;

Desenvolvedor Front End Angular – São Paulo;

Analista de Suporte Pl – São Paulo;

Analista Contábil Pl – São Paulo;

Assistente de Logística – São Paulo;

Analista de Suporte Jr (Field Service) – Rio de Janeiro;

Arquiteto de Soluções Pleno – São Paulo;

Assistente de Logística – São Paulo;

Analista de Suporte Jr (Field Service) – Belo Horizonte;

Analista Programador Java Pleno – todo Brasil;

Analista Financeiro Pl – São José dos Campos;

Desenvolvedor Java – São Paulo.

Como se inscrever

Os interessados em se inscrever em uma das vagas disponíveis na Stefanini, precisam acessar o site de participação, atentar-se a todos os requisitos e informações e, cadastrar o currículo com todos os dados obrigatório, como por exemplo, experiências profissionais.

