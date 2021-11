Sthe Matos admite ser planta em ‘A Fazenda’: ‘Não dei conteúdo’

Sem nenhuma noção do alvoroço que está causando fora de “A Fazenda”, Sthe Matos se classificou como uma planta no reality durante uma conversa com MC Gui e Dayane Mello. A peoa, que foi apontada como pivô do pedido de separação de MC Mirella com Dynho Alves, disse que não “deu conteúdo”.

Ao relembrar as brigas da casa, a influenciadora falou de tretas com a modelo e o funkeiro, e foi rebatida por eles ao lembrar que não foram realmente brigas relevantes. “Não, mas a gente teve umas coisinhas, eu e você. Mas a minha briga foi mais com o Rico e com a Sol, um pouquinho”, disse a baiana em resposta.

“Bom você deu conteúdo aqui”, disse Dayane. “Não dei conteúdo não”, admitiu Sthe. “Mas não fui ficar calada”, completou a peoa. O assunto rapidamente repercutiu na web, “Ela deu bastante conteúdo aqui fora, pelo menos”, comentou uma internauta no Twitter.

Confira o momento: