STJD aceita denuncia do Goiás contra o Remo por manifestações homofóbicas – Futebol Interior

Belém, PA, 18 (AFI) – As manifestações homofóbicas de torcedores do Remo contra o atacante Nicolas, do Goiás, em jogo realizado na última segunda-feira, no Estádio Baenão, em Belém, pela 36ª rodada da Série B, não passarão batidas.

O Goiás entrou, na última terça, com uma ação de notícia-crime no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) contra o Remo após manifestações homofóbicas dos seus torcedores contra Nicolas.

A Procuradoria do STJD aceitou a denuncia e o Remo vai para julgamento, em data ainda indefinida. O Leão também deve ser julgado por conta da confusão que aconteceu entre os torcedores nas arquibancadas do Baenão.

Tudo indica, porém, que o Remo receba apenas uma multa – de R$ 100 a R$ 100 mil – por conta dos incidentes. No máximo o clube paraense pode ser punido com a perda de mando de campo.

O QUE ACONTECEU!

Emprestado pelo Paysandu, onde fez sucesso entre 2019 e 2021, Nicolas foi perseguido pela torcida do Remo do início ao fim da partida realizada na última segunda-feira. Foram inúmeras manifestações homofóbicas.

Após o jogo, os dois clubes postaram em suas redes sociais mensagens recriminando o fato. O Remo, inclusive, pediu desculpas para Nicolas.