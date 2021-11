STJD frustra nove clubes e define que Sport não vai perder pontos – Futebol Interior

Recife, PE, 04 (AFI) – Na semana passada, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) já havia anunciado que não viu irregularidade na escalação do zagueiro Pedro Henrique e por isso o Sport não corria o risco de punição.

Mesmo assim, nove clubes (América-MG, Atlético-GO, Bahia, Ceará, Chapecoense, Cuiabá, Grêmio, Juventude e Santos) insistiram e entraram com recurso, que foi negado pelo STJD nesta quinta-feira.

Com isso, o Sport não corre o risco de perder 17 pontos e segue firme na luta contra o rebaixamento nesta reta final do Campeonato Brasileiro. Na 17ª colocação, o Leão abre o Z4 com 30 pontos.

A zona de rebaixamento ainda tem Juventude (30), Grêmio (26) e Chapecoense (13). O primeiro time fora da degola é o Bahia, com 33 e um jogo a menos que o Sport.

Mais tranquilo e focado apenas no que acontece dentro de campo, o Sport volta a campo neste sábado, contra o Fluminense, no Maracanã, pela 30ª rodada do Brasileirão.