STJD julgará recurso do Brusque no ‘Caso Celsinho’ nesta quinta-feira – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 17 (AFI) – A quinta-feira será decisivo para o Brusque na Série B do Campeonato Brasileiro. O clube terá o recurso julgado no caso de injúria racial envolvendo o atleta Celsinho, do Londrina. Em primeira instância, a equipe catarinense foi punida com a perda de três pontos.

As ofensas aconteceram no dia 28 de agosto, na partida que terminou 0 a 0, válida pela 21ª rodada.

RELEMBRE O CASO

Celsinho relatou ter sido chamado de “macaco” por um senhor ligado ao Brusque durante partida. No intervalo, o jogador chamou o quarto árbitro do jogo e chegou a apontar a pessoa que proferiu as ofensas racistas.

Celsinho foi vítima de racismo em jogo contra o Brusque

RECORRENTE

Foi a terceira vez que o jogador sofreu com racismo. A primeira foi no jogo contra o Goiás, no dia 17 de julho, onde um narrador e um comentaristas da Rádio Bandeirantes Goiânia usaram termos como “cabelo pesado”, “bandeira de feijão” e “um negócio imundo” para comentar do cabelo do atleta. Pouco tempo depois, em partida contra o Remo, narrador Cláudio Guimarães, da Rádio Clube do Pará, falou que Celsinho vai “com seu cabelo meio ninho de cupim para bater na bola”.

REFLEXO NA TABELA

Com os três pontos retirados pela punição imposta pelo STJD, o Brusque acabou entrando na briga contra o rebaixamento. O time catarinense está na 15ª colocação, com 41 pontos, mesma pontuação do Londrina, na 17ª posição.