STJD pune Ituano e Botafogo-PB por atraso em partida – Futebol Interior

Rio de Janeiro, RJ, 08 (AFI) – Ituano e Botafogo-PB foram punidos em R$ 600 por atraso no retorno ao gramado do estádio Almeidão, em João Pessoa (PB), pela primeira rodada do Quadrangular Final do Campeonato Brasileiro da Série C. O julgamento no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) aconteceu na tarde desta segunda-feira.

Os dois times foram denunciados no artigo 206 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) por atrasar dois minutos no retorno para o segundo tempo do confronto. Por unanimidade o órgão puniu os dois times em R$ 300 por minuto, totalizando R$ 600 por cada agremiação.

Na ocasião, o Ituano venceu o Botafogo-PB por 1 a 0, em João Pessoa, e iniciou sua caminhada até conquistar o acesso e ficar com a vaga na final da competição.

Já o Belo acabou ‘morrendo na praia’ e terá que buscar o acesso na Série C de 2022.