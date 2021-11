Streaming: confira as estreias do mês de novembro na Globoplay

Muita gente estava ansiosa ansioso pelas próximas cenas de ‘Verdades Secretas II’ e a boa notícia é que os próximos capítulos já tem data! Isso mesmo!! Em novembro, chegam novidades da trama e também muitos outros títulos de destaque no catálogo da Globoplay. Confira abaixo:

Heroes Série Drama Sinopse: Pessoas comuns, de várias partes do mundo, estão conectadas porque compartilham a característica de possuir habilidades extraordinárias. Elenco: Jack Coleman, Hayden Panettiere, Milo Ventimiglia, Masi Oka, Sendhil Ramamurthy, Greg Grunberg, James Kyson. Ano de Produção: 2006 – 2010 Temporadas 1 a 4 – 78 Episódios Integras: Para Assinantes

Verdades Secretas II – Parte 2 Novela original Drama Sinopse: Anos depois do desaparecimento de Alex, sua filha Giovanna quer descobrir o que aconteceu realmente e se vingar de Angel. A jovem modelo tem certeza que a antiga rival é responsável pela possível morte do pai e fará de tudo para que ela pague pelo assassinato. Ano de Produção: 2021 Parte 2 – 10 Episódios Integras: Para Assinantes

Márcio Donato – Eu Odeio Viver StandUp exclusivo Sinopse: Membro do grupo de stand up comedy “Quatro Amigos”, Márcio Donato conta, nesse show, algumas das situações mais inusitadas de sua vida. Ano de Produção: 2021 Integra: Para Assinantes

Verdades Secretas 2 – Parte 3 Novela original Drama Sinopse: Anos depois do desaparecimento de Alex, sua filha Giovanna quer descobrir o que aconteceu realmente e se vingar de Angel. A jovem modelo tem certeza que a antiga rival é responsável pela possível morte do pai e fará de tudo para que ela pague pelo assassinato. Ano de Produção: 2021 Parte 3 – 10 Episódios Integras: Para Assinantes

Cabeça de Nego Filme exclusivo Sinopse: Saulo, um jovem estudante negro, que após sofrer racismo por um colega de turma, utiliza as redes sociais para mostrar a precariedade da escola, iniciando um movimento entre os estudantes do local. Elenco: Renan Capivara, Jéssica Ellen, Larissa Góes, Mateus Honori, Lucas Limeira, Wally Menezes. Ano de Produção: 2020 Integra: Para Assinantes

Crepúsculo Filme Sinopse: Bella chega à nova cidade e logo fica impressionada com o misterioso Edward Cullen. Os dois se envolvem intensamente mesmo após Bella descobrir que o garoto é um vampiro. Elenco: Kristen Stewart; Robert Pattinson, Taylor Lautner. Ano de Produção: 2008 Integra: Para Assinantes

Filme Sinopse: Depois de um incidente durante a festa de aniversário de Bella, Edward decide deixar Forks. Inconsolável, Bella encontra conforto em Jacob, sem saber do perigo que está por vir. Elenco: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner. Ano de Produção: 2009 Integra: Para Assinantes

Filme Sinopse: O relacionamento de Edward e Bella continua ameaçado. Além das discussões e os choques com os lobisomens, o casal tem que resistir às perseguições do vampiro Riley. Elenco: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner. Ano de Produção: 2010 Integra: Para Assinantes

Filme Sinopse: Depois do nascimento da filha, Bella e Edward se juntam a Jacob e a outros clãs de vampiros para enfrentar os Volturi, que planejam cometer uma terrível injustiça contra a menina. Elenco: Kristen Stewart, Robert Pattinson, Taylor Lautner, Peter Facinelli. Ano de Produção: 2012 Integra: Para Assinantes

Buffy, A Caça-Vampiros Série Drama Sinopse: No clássico cult sobrenatural, Buffy Summers descobre ser destinada a caçar vampiros, demônios e outras criaturas. Com a ajuda de seus amigos, ela combate o mal e encara dilemas da juventude. Elenco: Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan, Nicholas Brendon, David Boreanaz, Charisma Carpenter, James Masters, Anthony Head, Michelle Trachtenberg, Emma Caulfield, Seth Green. Ano: 1997 – 2003 Integras: Para Assinantes

Doctor Who T13

Série exclusiva

Gênero: Aventura, Ficção-científica

Sinopse: Um excêntrico extraterrestre, conhecido como Doutor, viaja pelo tempo e espaço em sua nave espacial, a TARDIS, para proteger a Terra e o cosmos de todos os tipos de perigo

Elenco: Jodie Whittaker, Jacob Anderson, Robert Bathurst, John Bishop, Mandip Gill.

Ano de Produção: 2021

Temporada 13 – 6 episódios, publicação semanal

Integras: Para Assinantes

Mistérios do Detetive Murdoch

Série exclusiva

Drama; Policial

Sinopse: Um drama ambientado em Toronto, na década de 1890. O detetive Murdoch investiga os crimes mais horríveis da cidade com ajuda da Dra.Ogden, Crabtree e Brackenreid.

Elenco: Yannick Bisson, Helene Joy, Thomas Craig, Jonny Harris, Lachlan Murdoch, Georgina Reilly, Daniel Maslany.

Ano de Produção: 2008 – 2021

Temporadas 1 a 14 – 215 Episódios

Integras: Para Assinantes

Grey’s Anatomy T17

Série

Drama

Sinopse: Em plena pandemia de covid-19, os médicos do hospital Grey Sloan enfrentam um território desconhecido enquanto trabalham para salvar vidas. Na linha de frente, Meredith Grey se frustra com as perdas e luta contra a doença em uma temporada repleta de participações especiais de velhos conhecidos.

Elenco: Ellen Pompeo, Chandra Wilson, James Pickens Jr., Kevin McKidd, Jesse Williams, Caterina Scorsone, Camilla Luddington, Kelly McCreary, Giacomo Gianniotti, Kim Raver, Greg Germmann, Jake Borelli, Chris Carmack, Richard Flood, T.R. Knight, Patrick Dempsey, Chyler Leigh, Eric Dane.

Ano de Produção: 2021

Integras: Para Assinantes

O Último Navio

Série

Ação; Drama

Sinopse: O Capitão Tom Chandler e sua tripulação estão em uma missão em alto mar para encontrar a cura para um vírus que dizimou grande parte da população da Terra.

Elenco: Eric Dane, Adam Baldwin, Charles Parnell, Travis Van Winkle, Marissa Neitling, Jocko Sims, Kevin Michael Martin.

Ano de Produção: 2014 – 2018

Temporadas 1 a 5 – 56 Episódios

Integras: Para Assinantes

A Usurpadora

Novela exclusiva

Drama

Sinopse: A humilde e bondosa Paulina encontra uma mulher idêntica a ela, a rica e ambiciosa Paola Bracho. Juntas, as jovens decidem participar de um perigoso plano, envolvendo suas vidas.

Elenco: Gabriela Spanic, Fernando Colunga, Libertad Lamarque, Chantal Andere, Magda Guzmán, Juan Pablo Gamboa.

Ano de Produção: 1998

102 Capítulos

Integras: Para Assinantes

Ana Bolena – A Rainha

Série exclusiva

Drama; Época

Sinopse: Nos seus últimos dias de vida, Bolena enfrenta uma sociedade patriarcal para construir um futuro melhor para sua filha, ao mesmo tempo em que lida com a pressão de não ter um herdeiro homem.

Elenco: Jodie Turner-Smith, Kris Hitchen, Thalissa Teixeira, Barry Ward, Isabella Laughland, Paapa Essiedu, Anna Brewster.

Ano de Produção: 2021

Temporada 1 – 3 Episódios

Integras: Para Assinantes

Havaí Cinco-0

Série

Ação; Policial

Sinopse: Steve McGarret e sua equipe de detetives fazem parte de uma força tarefa especial no Havaí e investigam os crimes mais graves que acontecem nesse lugar paradisíaco.

Elenco: Alex O’Loughlin, Scott Caan, Taylor Wily, Daniel Dae Kim, Grace Park, Chi McBride, Dennis Chun, Masi Oka, Jorge Garcia.

Ano de Produção: 2010 – 2019

Temporadas 1 a 10 – 240 Episódios

Integras: Para Assinantes

The Equalizer

Série exclusiva

Ação; Policial

Sinopse: Robyn McCall é uma mãe solteira determinada, que utiliza suas habilidades incríveis como agente da CIA, para ajudar as pessoas que mais precisam.

Elenco: Queen Latifah, Tory Kittles, Adam Goldberg, Lorraine Toussaint, Chris Noth, Liza Lapira, Laya DeLeon Hayes.

Ano de Produção: 2021

Temporada 1 – 10 Episódios

Integras: Para Assinantes

A Princesa da Rua

Filme exclusivo

Sinopse: Alicia é uma menina de 12 anos que decide abandonar seu pai adotivo para tentar salvar o único familiar biológico que conhece, seu pai Bo, um militar aposentado e sem-teto.

Elenco: Tayler Buck, Edi Gathegi, Ana Ortiz, Jacob Vargas, Jenny Gago, Martin Sheen.

Ano de Produção: 2019

Integra: Para Assinantes

Sem Medo da Verdade T3

Série exclusiva

Drama

Sinopse: Após um evento traumático em sua infância, Manu utiliza suas habilidades na informática para se tornar Gus, um hacker anônimo que busca combater crimes e injustiças na internet.

Elenco: Álex Perea, Dacia González, Fermín Martínez, Ligia Uriarte, Tania Niebla, Ana Cristina Rubio, Rubén Cerda, Jorge Navarro.

Ano de Produção: 2018 – 2020

Temporada 3 – 35 Episódios

Integras: Para Assinantes