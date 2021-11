Sucesso na web, Padre Patrick diz que recebe propostas de casamento e nudes

O jeito despojado e cheio de humor conquistou internautas. Prova disso é que Padre Patrick já acumula quase quatro milhões de seguidores no Instagram. Além das perguntas – geralmente sobre relacionamento – que ele responde fazendo graça e lançando mão de ironia, às vezes, ele fala que alguns dos admiradores passam dos limites. De acordo com o padre, ele recebe propostas de casamento e até nudes dos seus seguidores.

“Tem tudo que possa imaginar: propostas de casamento, tem nudes que as pessoas mandam. Tem gente que não convida nem para comer uma pizza e já manda nudes”, brinca o padre, em entrevista ao podcast “Inteligência Ltda”. “Hoje, principalmente, tem toda uma equipe por detrás do meu Instagram. Então, não sou apenas eu que estou vendo nudes, não. Tem umas dez pessoas.”

O padre continua dizendo que o que mais recebe – e responde, consequentemente – é perguntas sobre relacionamento. “Eu tiro a inspiração para responder as perguntas exatamente de ouvir as pessoas. Ninguém me procura para contar uma coisa boa. Geralmente, são problemas. Aí vai a mulher reclamar do marido, marido reclama da mulher, tudo que se possa imaginar… Vou absorvendo isso e transformando nas piadinhas que faço no Instagram”.

Por conta da exposição que tem na web, padre Patrick diz ainda que toma cuidado com os posicionamentos que faz nas redes. Ele citou ainda a repercussão ao ter postado uma foto sem camisa, no momento em que estava aproveitando uma cachoeira. Ele estava num dia de folga, na ocasião.

“Com uma hora estava com mais de 200 mil curtidas, muita gente tinha compartilhado. Estava em Marabá, onde minha mãe mora, e fui para Parauapebas. Cheguei lá, aí já me mandaram prints, sites compartilhando… (Falei) ‘Meu Deus’… Aí tirei a foto, como se fosse adiantar alguma coisa”, conta ele, duranto o papo.

“Aquele repercussão toda gerou em mim um desconforto. (Pensei) ‘Meu Deus, para quê eu fiz isso? Como se eu tivesse querendo aparecer, sabe? Foi a cobrança que eu me fiz”, acrescenta o padre, que ressalta que estava de bermudas e sem camisa, não de sunga. Internautas chegaram a fazer montagem com a imagem comparando-o com padres de mais idosos, aumentando ainda mais o desconforto da situação.