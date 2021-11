Superintendente da SMTT Penedo apresenta ações do setor para vereadores

Joanílson Sampaio Júnior recebeu apoio dos parlamentares para solicitação ao Detran Alagoas

Decom PMP

O Superintendente Municipal de Transporte e Trânsito, Joanílson Sampaio Júnior, apresentou aos vereadores penedenses um balanço das atividades do setor que coordena desde o início do governo Ronaldo Lopes.

No plenário da casa legislativa, Jota Júnior – como é mais conhecido – falou nesta quinta-feira, 11, sobre os investimentos realizados durante a gestão Crescendo Com Seu Povo e respondeu todos os questionamentos dos parlamentares.

A SMTT Penedo atua na orientação e fiscalização do trânsito e também promove ações de informação, orientando crianças e adolescentes nas escolas sobre educação no trânsito e também instruindo outros públicos, a exemplo dos idosos e portadores de deficiência.

Investimentos na sinalização vertical e horizontal, capacitação do pessoal e divulgação institucional das atividades da SMMT nas rádios locais, canais oficiais do governo e redes sociais foram destacados pelo Superintende Jota Júnior.

Redutores de velocidade

O representante da administração municipal falou ainda sobre o mapeamento de todas as vias asfaltadas em Penedo por meio do Programa Pró-Estradas, estudo para instalar redutores de velocidade, pedido dos moradores apresentados pelos edis durante as sessões da Câmara.

Os vereadores questionaram sobre as ações de notificação pela SMTT, trabalho iniciado em 11 de outubro que atende ao Código de Trânsito Brasileiro em todos os aspectos, inclusive em relação ao uso do percentual repassado ao município, recurso exclusivo para ações no trânsito e investimentos no órgão municipal.

Jota Júnior foi parabenizado pelos parlamentares por seu trabalho, reconhecimento que agradeceu, assim como o encaminhamento de expediente pelos vereadores que reforça solicitação da SMTT Penedo ao Detran Alagoas para vinda de engenheiro de tráfego com objetivo de elaborar estudo que oriente a melhora da segurança no trânsito de Penedo.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP