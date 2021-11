Supostas fotos do corpo de Marília Mendonça estão sendo vendidas na web, diz colunista

A morte da cantora sertaneja Marília Mendonça, na última sexta-feira (5) surpreendeu todo o Brasil. Com a forte repercussão, a tragédia foi vista como oportunidade para golpistas. Segundo informações da colunista Fábia Oliveira, do site “Em Off”, um anúncio de vendas de fotos do corpo da artista no necrotério, pelo valor de R$20, passou a circular na web. Contudo, as supostas imagens são falsas.

Em resposta ao canal “Em Off”, a assessoria de imprensa da cantora explicou o caso. “Sabemos dessas fotos, e parece que estavam usando o nome do médico dela [Marília], que é médico da família. Eles [falsários] estavam usando o nome do médico para falar que tinham foto dela [Marília] no IML. Ninguém tem foto! Graças a Deus, ninguém tem foto dessa menina [Marília] no IML, ninguém tem foto de Marília no caixão”, afirmou a equipe. “É um golpe! Alguém está usando o nome do médico”, reforça.