Suposto namorado de Marília Mendonça se pronuncia nas redes

O cantor Matheuzinho, suposto namorado da cantora Marília Mendonça, retirou a foto do perfil do Instagram e substituiu por uma tela preta, minutos depois do anúncio da morte da cantora. Nesta semana, a vida romântica da jovem de 26 anos estava em destaque nas redes sociais.

Esse seria o primeiro relacionamento de Marília Mendonça desde que a cantora rompeu com Murilo Huff, pai de seu único filho, Léo, de pouco mais de 1 ano. Eles anunciaram o fim do namoro em setembro de 2021. Entre idas e vindas, os sertanejos ficaram juntos por três anos.

De acordo com fontes da colunista Fábia de Oliveira, o casal foi flagrado recentemente trocando carícias em uma festa e, também, em um restaurante. O casal não chegou a anunciar o namoro oficialmente.