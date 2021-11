Suspeito de assalto e tentativa de latrocínio é preso em Maceió

Foi preso na manhã desta sexta-feira, 05, um homem acusado de participar de uma tentativa de assalto a mão armada no ano de 2015. Ação foi realizada agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), coordenados pela delegada Maria Angelita. Segundo Boletim de Ocorrência registrado à época do crime pela vítima, dois…

PCAL

Foi preso na manhã desta sexta-feira, 05, um homem acusado de participar de uma tentativa de assalto a mão armada no ano de 2015. Ação foi realizada agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), coordenados pela delegada Maria Angelita.

Segundo Boletim de Ocorrência registrado à época do crime pela vítima, dois homens armados tentaram levar sua motocicleta. A ocorrência foi registada no bairro do Salvador Lira, em Maceió.

Na fuga, o veículo apresentou problema e não funcionou. Eles então pegaram o telefone da vítima e a chave da moto. Um dos assaltantes chegou a puxar o gatilho da arma, que não disparou. Ao revistar os bolsos da vítima, houve mais uma tentativa de disparo e mais uma vez a arma falhou.

A vítima entrou em luta corporal com os assaltantes e chegou a levar pancadas na cabeça com o capacete antes deles fugirem do local em um carro.

Um dos acusados, de 27 anos, foi denunciado pelo Ministério Público e sua prisão foi decretada pelo magistrado da 10ª Vara Criminal da Capital. Ele já responde outros processos pela prática de crimes de roubo e também receptação.