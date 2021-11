Suspeito de tentar estuprar criança de 5 anos é preso no Alto da Pólvora em Penedo

População reagiu, agrediu e amarrou o acusado

Nesta última terça-feira, 02 de novembro, policiais militares do 11° BPM foram acionados via COPOM para atenderem uma ocorrência de tentativa de estupro contra uma criança de apenas cinco anos.

Ao chegarem no Alto da Pólvora, no bairro Santo Antônio, parte baixa de Penedo, por volta das 21h30, os militares se depararam com o acusado já ensanguentado e amarrado por populares que teriam o agredido.

No mesmo momento, policiais deram voz de prisão e conduziram o homem de 18 anos de idade para a UPA de Penedo e em seguida para delegacia de São Miguel dos Campos onde ele foi preso por tentativa de estupro contra a menor. O Conselho Tutelar de Penedo também foi acionado e a avó da vítima, que mantém a guarda da menina de 5 anos, prestou uma queixa-crime contra o autor deste ato brutal.