Sylvinho indica que manterá Renato Augusto como ‘falso 9’ no Corinthians – Futebol Interior

São Paulo, SP, 7 – Acostumado a atuar como volante, Renato Augusto voltou a ser utilizado por Sylvinho como um “falso 9” na vitória do Corinthians sobre a Fortaleza por 1 a 0, na noite de sábado. O técnico saiu de campo satisfeito com o desempenho do meia num posto mais avançado e indicou que deve manter esse novo posicionamento do jogador nas próximas rodadas do Brasileirão.

“Eu tenho o entendimento, e muita gente com quem converso também, que já contaram com o Renato em outros times e até na seleção, de que o Renato pode fazer o falso 9, um tripé pelo lado esquerdo. São as características que o atleta empresta ao clube. Não vou negligenciar nenhuma”, disse Sylvinho.

POTENCIAL TEM

Até agora Renato Augusto não apresentou maior aproveitamento na nova função. Apesar disso, o treinador acredita que o volante tem potencial para se tornar decisivo no ataque.

“Eu coloco amanhã o Renato num time como atacante, ele faz dois gols, então ele serviu, agora valeu”, comentou.

É VERSÁTIL

Na posição de “falso 9”, Renato Augusto atua quase como um pivô, atuando de costas para o gol adversário. O volante, contudo, está acostumado a jogar de frente para o gol, geralmente surpreendendo as defesas adversárias ao vir de trás, muitas vezes com finalizações perigosas de longa distância.

“Renato é um atleta com versatilidade muito grande, que tem dado passes para frente. Alguns atletas no decorrer das carreiras vão atrasando um pouco na etapa do campo. O Renato tem condição de fazer o falso 9, com muita qualidade técnica. Pode jogar na meia, até de primeiro volante. Foi excepcional contra o Bragantino, é um jogador de muita qualidade”, reforçou o técnico.

O COLETIVO INFLUENCIA

Na avaliação de Sylvinho, o bom rendimento de Renato Augusto não depende apenas do próprio desempenho individual do jogador.

“Não acredito que seja só adaptação, é uma conexão inteira do time. O Renato empresta muita coisa, como os demais, cada um em seu talento. Enquanto enxergar possibilidades de potencializar o time dessa maneira, vou continuar usando. Não vamos fazer de colocar o Renato de lateral-esquerdo ou colocar o Giuliano de zagueiro. Vamos fazer como as coisas nos propiciam. Duas ou três funções que podem fazer. Quanto mais conhecermos o atleta, o clube, melhor.”

Felipe Rosa Mendes