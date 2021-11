Tá com fome? Aprenda a fazer um arroz de forno especial

O arroz é, por si só, um alimento benéfico para a saúde. Rico em carboidratos, é uma fonte de energia para o organismo por conter aminoácidos, vitaminas e minerais essenciais para o funcionamento do corpo. Podendo ser ainda mais benéfico quando misturado com outros alimentos. Então, nada melhor do que uma receita que une diferentes sabores a um alimento tão rico quanto o arroz, certo? A receita do site Panelinha, de Arroz de Forno Gratinado, é perfeita para um almoço de sábado. Com bechamel para deixar o arroz cremoso, alho poró e abobrinha grelhada para acrescentar sabor, ainda tem uma farofinha de parmesão por cima irresistível.

A receita serve até quatro porções e fica pronta em no máximo 2h. Bom apetite!

3 xícaras (chá) de arroz cozido

1 xícara (chá) de peito de frango cozido e desfiado

1 abobrinha

1 alho-poró

1 xícara (chá) de queijo parmesão ralado

2 xícaras (chá) de leite

1 ½ colher (sopa) de manteiga

½ colher (sopa) de azeite

1 ½ colher (sopa) de farinha de trigo

2 colheres (sopa) de farinha de rosca caseira

noz-moscada ralada na hora a gosto

sal a gosto

manteiga para untar os refratários

1. Preaqueça o forno a 220 ºC (temperatura alta). Unte com manteiga 4 refratários individuais, com capacidade de cerca de 400 ml, e coloque numa assadeira.

2. Lave, seque e fatie o talo do alho-poró em rodelas finas – reserve as folhas (pode congelar) para outra receita. Lave, seque e corte a abobrinha em quartos, no sentido do comprimento.

3. Derreta a manteiga em uma panela média ao fogo médio. Adicione o alho-poró, tempere com uma pitada de sal e refogue por 2 minutos até murchar. Polvilhe a farinha e mexa por 1 minuto – essa mistura de manteiga com farinha, chamada de roux, vai engrossar o molho bechamel.

4. Retire a panela do fogo e adicione todo o leite de uma só vez, misturando bem com um batedor de arame para dissolver os gruminhos de farinha. Volte a panela ao fogo alto, tempere com ¼ de colher (chá) de sal e noz-moscada a gosto. Assim que ferver, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 10 minutos, mexendo de vez em quando com uma espátula até engrossar. Transfira para uma tigela grande para amornar.

5. Enquanto isso, prepare as abobrinhas. Leve uma frigideira grande ao fogo médio. Quando aquecer, regue com o azeite e disponha os pedaços de abobrinha, um ao lado do outro, com a parte cortada para baixo. Deixe dourar por cerca de 2 minutos e vire com uma pinça, para dourar o outro lado por igual. Transfira para a tábua, tempere com uma pitada de sal e corte a abobrinha em fatias rústicas de 3 cm, com cortes diagonais.

6. Acrescente o arroz cozido ao molho bechamel com alho-poró, junte o frango e ¾ de xícara (chá) do queijo parmesão ralado. Misture bem e transfira para os refratários untados. Disponha os pedaços de abobrinha em cada refratário, aperte para que afundem no arroz com fiquem com algumas pontinhas para fora.