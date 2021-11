Tá igual a Virgínia? Felipe Neto mostra conta bancária e surpreende web; veja

Após Virgínia surpreender a web e mostrar que tinha apenas R$0,09 centavos em sua conta, Felipe Neto resolveu aderir ao pedido de seus seguidores e também mostrou seu saldo através dos stories do Instagram.

O Youtuber mostrou ter R$178 de saldo em sua conta corrente, mas o que verdadeiramente chocou os internautas foi o valor disponível no “Cheque Especial”, mais de R$117 mil.

Foto: Reprodução/Instagram

“O Felipe Neto com 117 mil em cheque especial disponível. Deus não dá asa a cobra mesmo irmão, com essa grana eu tava em Los Angeles tomando Whiskey”, comentou um internauta no Twitter.

Sobre o valor “baixo” em sua conta corrente, o Youtuber explicou que não deixa dinheiro parado. “Gente, esse negócio de pedir print da conta… dinheiro não fica parado na conta. Tem R$ 178 na minha”.

Confira a repercussão na web: