Taça Fares Lopes terá quatro partidas no final de semana; Vale vaga na Copa do Brasil – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 5 (AFI) – Segue neste fim de semana, a briga por uma vaga cearense na Copa do Brasil. A Taça Fares Lopes, torneio da Federação Cearense de Futebol, terá quatro jogos neste sábado e domingo. A começar neste sábado (6), com a segunda rodada do grupo B dois jogos às 15h: Atletico-CE x União, no estádio Domingão, em Horizonte.

O treinador da Aguia Precabura, Raimundo Wagner, destacou que seu time, que conseguiu há poucos dias, acesso para a Série C do Brasileiro do ano que vem, não se abalou com a derrota na estreia da Fares, 2 a 1 para o Pacatuba no meio de semana, onde vários jogadores titulares foram poupados. E promete força máxima e que o time atleticano vai lutar pelo titulo. Jogam também pelo mesmo grupo: Icasa x Pacatuba, em Barbalha, no estádio Inaldão.

NO DOMINGO

A rodada se completa neste domingo (7) A desde 15h, com dois jogos do outro grupo: Barbalha x Floresta, no estádio Inaldão, em Barbalha. No Floresta o treinador Daniel Rocha deve mandar a campo na rodada, força total do time que conseguiu nesta semana vaga para a fase de grupos da Copa do Nordeste. E jogam ainda Caucaia x Ceará “B”.

Como o Estádio Raimundo de Oliveira em Caucaia, região metropolitana cearense, passa por reformas, o jogo será no Estádio Elzir Cabral, às 15h. O técnico do Caucaia é Washington Luis, com vários títulos no estado.

“Muito difícil o adversário, vem em busca da recuperação na competição, nós precisamos está concentrado e buscarmos uma performance de alto nível pra conseguirmos o resultado positivo. Sabemos da grandeza do Ceará, seja qual for a competição, então entraremos atento a tudo que pode acontecer durante a partida.” disse Luis.

O torneio, da Federação Cearense de Futebol teve ainda na primeira rodada, no dia ia 29 de outubro pelo grupo A: Crato 0 a 2 Caucaia, Ceará “B” 0 a 1 Barbalha, e no grupo B , União 1 a 1 Guarany de Sobral.

SÉRIE C

A bola rola no futebol do Ceará, neste sábado (6), com o Campeonato da Serie C, terceira divisão cearense, em sua terceira rodada. Jogam, 15h, pelo grupo A – Crateus x Tianguá (Crateús); e no grupo B – Guarani de Juazeiro x Campo Grande e Quixadá x Arsenal , ambos em Limoeiro do Norte. O Aliança está fora do torneio e perdeu todos seus jogos por W0.

GRUPO A

Pelo grupo A, já ocorreram quatro jogos: dias 23 e 24 de outubro: Pague Menos 2 a 0 Tianguá e Itarema 1×3 Crateús, e dias 30 e 31 de outubro: Tianguá 4 a 1 Itarema e Aliança 0 a 3 Pague Menos.

No grupo B foram realizados esses jogos: dias 23 e 24 de outubro: Arsenal -x4 Esporte e Quixadá 0 a 0 Guarani de Juazeiro do Norte; dias 30 e 31 de outubro: Campo Grande 2×1 Arsenal e Esporte 0 a 1 Quixadá. O Aliança deu Wx0. A A classificação: grupo A – 1) Crateús, Pague Menos e Tiagua. 6 pontos; 4) Itarema, 3 pontos; grupo B – 1 )Quixadá, 4 pontos; 2) Arsenal e Campo Grande, 3; 4) Guarani de Juazeiro, 1; 5) Esporte Limoeiro, 0 ponto. …