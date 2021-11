Tatá Werneck deixa Marcos Mion sem graça ao zoar Luciano Huck; veja vídeo

Marcos Mion participou do programa “Lady Night” no último dia 15 de novembro, mas apenas no domingo (28) um trecho do programa chamou a atenção dos internautas. Nele Tatá Werneck, apresentadora do ‘talk show’, deixa Mion sem graça ao zoar Luciano Huck, que comandava o “Caldeirão” originalmente.

“Tatá eu não vou compartilhar dessa, eu tô chegando agora, você já consagrada”, disse o apresentador após uma piada sobre Roberto Marinho, um dos fundadores da globo. “Pra você assumir o lugar de Luciano Huck e do Caldeirão, você tem que estar preparado para fazer algumas coisas”, disse Tatá ao começar a zoar antigos quadros do programa.

“Você tá preparado para criar obstáculos que custam mais caros que o próprio prêmio?”, indagou ao deixar Marcos Mion sem graça. “Você tá preparado pra reformar um fusca e colocar uma piscina dentro inviabilizando o veículo?, continuou ao se referir ao “Lata Velha”.

A brincadeira fez sucesso na web e viralizou no Twitter. “Tatá perfeita”, comentou um internauta. “Esse vídeo é tão perfeito que não é possível de acreditar que ele é real”, pontuou outra conta. Veja o vídeo: