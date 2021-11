Tatá Werneck faz declaração para ator: ‘Comecei a te amar antes de me apaixonar’

Tatá Werneck se declarou para o companheiro nesta terça-feira (2) através de um post em uma rede social. Rafael Vitti completa na data 26 anos de idade. Ele tem com a apresentadora uma filha de 2 anos, chamada Clara Maria.

Na publicação, ela escreveu: “Eu comecei a te amar antes de me apaixonar. Eu queria ter paz. Confiar. Ser amada. Amar sem medo. Eu ganhei mais do que isso: você me deu uma família. Você me ensina a só sofr* quando, de fato, precisar. Me ensina que a vida precisa ser vivida com simplicidade. Que jovem pode comer todo dia leite ninho, açúcar, chocolate, leite condensado porque se colocar morango, a fruta torna o prato saudável”, começou Tatá.

“Você me prova todos os dias que a deusa tem o melhor pai do mundo. Quando eu te agradeço, você pergunta ‘por que?’. Você fica bem em todas as fotos que tira. Quando vê meu rolo de câmera ri, me aperta e diz ‘você sai muito fofinha nas fotos’ (normalmente são fotos em que meu nariz parece ser ‘desatarraxavel’ [sic])”, continuou.