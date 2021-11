Tatá Werneck rememora época de Marcos Mion na Record: ‘Experiência de quase morte’

Foi ao ar na noite da última segunda-feira (15) o primeiro episódio da nova temporada do “Lady Night” no Multishow. Para iniciar, Tatá Werneck recebeu Marcos Mion como entrevistado e a zoação sobrou até para sua antiga emissora, a Record.

“Você ficou uma década na Record. Como foi essa experiência de quase morte?”, brincou a apresentadora. Mion ficou sem graça, mas não deixou de responder o questionamento e até elogiou a antiga casa.

“Me deram oportunidade de trilhar o caminho que eu queria, de ser um comunicador popular. De conquistar muitas coisas pra minha família e na televisão”, respondeu o apresentador do “Caldeirão”.

Na web, os internautas se divertiram com o humor ácido de Tatá. “A Tata zoando a record é tudooo na minha vida, como eu amo”, escreveu uma usuária no Twitter. “Passo mal com a Tata falando da Record”, escreveu outro internauta.