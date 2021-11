Tati Quebra Barraco nega apoio a Dayane Mello: ‘Estou apenas de um lado’

Tati Quebra Barraco pode estar fora de “A Fazenda”, mas o reality ainda não saiu dela. Sem papas na língua a funkeira foi sincera ao responder o questionamento de um internauta e afirmou que não estava do lado de Dayane Mello, um dos nomes mais citados na web.

“Mãezona espero que você fique do lado da Day… Você sofreu e chorou por humilhação do subterrâneo”, escreveu o internauta. “Estou apenas de um lado, o de fora”, respondeu a funkeira com deboche ao lembrar que já foi eliminada do reality.

Através de um comentário em uma postagem do Instagram, Tati reafirmou que não compra a briga da modelo. “Tô fora de comprar briga alheia”, escreveu. A torcida da cantora é para MC Gui, que j;a conhecia antes do reality, e Solange Gomes, que se tornou sua amiga no confinamento.

Confira a publicação: