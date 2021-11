Técnico da Chapecoense lamenta derrota para o Grêmio e foca em evitar ‘pior campanha da história dos pontos corridos’ – Futebol Interior

Chapecó, SC, 22 (AFI) – Apesar de estar focado em evitar o rótulo de pior campanha na história dos pontos corridos no Brasileirão, a Chapecoense não conseguiu mostrar bom futebol neste final de semana. No último sábado (20), mesmo jogando na Arena Condá, o time catarinense acabou derrotado por 3 a 1 pelo Grêmio. Ao final da partida, o técnico interino Felipe Endres mostrou insatisfação com o desempenho da equipe.

“Não conseguimos fazer um bom jogo, diferente de Santos, onde jogamos bem. A gente fica triste e lamenta, trabalhamos para ganhar, mas infelizmente a vitória não veio”, disse o comandante em entrevista coletiva.

Endres também explicou a escolha por atuar com três zagueiros nesta partida, por conta da lesão do meia Denner. Ronei foi quem ganhou a vaga, mas na visão do treinador, o sistema de jogo não funcionou.

“A gente sentiu um pouco a falta do Denner. Ele consegue desempenhar um papel mais à frente, como um camisa 10, mas auxiliando defensivamente também. A ideia de ter utilizado o Ronei era marcar forte e acelerar, até por que o Grêmio não tem uma zaga rápida, mas de fato não deu certo”, completou.

Com 15 pontos ganhos, a Chapecoense volta a campo na próxima sexta-feira (28) quando enfrenta o Atlético-GO, na Arena Condá, em Chapecó, às 21h30. Faltando quatro jogos para o fim do Brasileirão, o time catarinense quer somar mais três pontos para ‘passar’ o América-RN que foi rebaixado com 17 pontos em 2007.