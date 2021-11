Técnico de time do Z4 do Brasileirão já iniciou conversas por renovação – Futebol Interior

​Recife, PE, 03 (AFI) – Após se recuperar no Campeonato Brasileiro, o Sport está vivo na luta contra o rebaixamento. Mesmo antes do fim da temporada, o planejamento para 2022 já começou. O próprio técnico Gustavo Florentín revelou que já iniciou conversas com a diretoria para renovar seu contrato.

Florentín chegou no Sport no fim de agosto e tem 38,8% de aproveitamento. Recentemente, porém, o Sport conseguiu vitórias importantes e alcançou 30 pontos. Ainda está na zona de rebaixamento, em 17º. O Bahia, 16º, com um jogo a menos tem 33.

Enquanto os representantes do treinador conversam com a diretoria, Florentín segue a preparação para encarar o Fluminense. O duelo da 30ª rodada será no sábado, às 21h, no Maracança, no Rio de Janeiro (RJ).