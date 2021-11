Técnico do Campinense-PB acredita em adversário propondo jogo na segunda partida da final – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 11 (AFI) – O técnico da equipe do Campinense, Ranielle Ribeiro, concedeu entrevista à imprensa nesta semana, falando da grande final do próximo final de semana, contra a Aparecidense, sábado, 16h, no Estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, jogo que vale título do Campeonato Brasileiro da Série D. No primeiro jogo, realizado em Campina Grande, no Estádio Amigão, o Aparecidense venceu por 1 a 0 e joga pelo empate para ser campeão, enquanto que o Campinense precisa vencer pelo mesmo placar para levar para os pênaltis.

Sobre o jogo, Raniere disse que vem estudando há tempos o Aparecidense e que espera uma postura diferente da apresentada em Campina Grande, com o adversário propondo mais o jogo: “Eles (Aparecidense) tem uma equipe que pressiona muito, que faz uma linha alta e pressiona a saída de bola. Nós precisamos continuar o mesmo comportamento do segundo tempo aqui, e fazer o jogo muito forte lá em Aparecida de Goiânia, que é domínio deles. Mas não podemos não podemos levar em consideração as adversidades e acreditar sempre que dá para ir lá e trazer resultado”, comentou Ribeiro.

Ele falou dos jogadores que pode voltar. “São reforços que nos ajudaram muito, não participaram do jogo de ida, e são reforços consideráveis e contribuíram muito junto com todo o grupo, para chegarmos aqui e vão acrescentar. Precisamos acreditar e fazer nosso jogo com confiança lá dentro”, analisou o treinador.

VALORIZAÇÃO DO TRABALHO

O técnico da Raposa acredita que a decisão está aberta e buscar esse título fora de casa apenas valorizará mais a campanha do grupo do Campinense, revertendo adversidades enfrentadas durante todo o campeonato. Também elogiou o trabalho feito pela comissão técnica do Aparecidense: “Eu sou profissional que acredita no que é feito no dia a dia e isso que vai determinar o resultado temos grandes profissionais lá e temos que acabar com essa história e entender que é meu aniversário e não meu inimigo e cada um trabalho através de seus méritos buscar seus objetivos”, ressaltou.

DM CHEIO

O DM da Raposa viveu dias agitados na semana da grande final da Série D. O médico do clube, Dr. Fábio Gondin fez um resumo da situação dos jogadores. O goleiro Camilo que teve uma lesão na região posterior da coxa, uma ruptura muscular e está fora.; Marcelinho com um entorse no tornozelo, é duvida se viaja ou não; Rafinha teve uma boa recuperação e pode jogar.

Assim como Felipe Ramone Nunes, que conseguiu treinar, apesar do desconforto provocado por uma contratura na região posterior da coxa; Juliano e Michel com lesões no pé, estão liberados; Iguatú se recupera de conjuntivite e teve desconforto na posterior da coxa; e Iago está na fase de transição.