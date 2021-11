Técnico do Coritiba deixa futuro em aberto – Futebol Interior

Curitiba, PR, 22 (AFI) – A diretoria do Coritiba já iniciou o planejamento para 2022 assim que teve confirmado o acesso à elite do Brasileirão, mas ainda não sabe se vai contar com o técnico Gustavo Morínigo.

Apesar de ter contrato com o Coxa até dezembro do ano que vem, o treinador paraguaio deixou o futuro em aberto depois da derrota para o CSA, por 1 a 0, no último domingo, no Couto Pereira.

“A diretoria está organizando o planejamento do ano que vem com o departamento de futebol. Independentemente de ficarmos ou não ficarmos, isso não se altera nunca. Essa semana estamos conversando, fechando algumas coisas pessoais. A partir daí, vamos voltar ao trabalho normalmente ou terminar da melhor maneira”, disse o treinador.

O bom trabalho realizado por Gustavo Morínigo no Coritiba chamou a atenção de outros clubes brasileiros. O Vasco da Gama é um que fez sondagem para a próxima temporada.

Sem chances de conquistar o título da Série B depois da derrota em casa, o Coritiba encerra sua participação na sexta-feira, contra a Ponte Preta, no Moisés Lucarelli, em Campinas.