Técnico do CRB passa por cirurgia no joelho esquerdo e é desfalque contra o Londrina – Futebol Interior

Maceió, AL, 10 (AFI) – Uma semana depois de se machucar ao comemorar o gol da vitória do CRB em cima do Sampaio Corrêa, o técnico Allan Aal foi submetido na noite desta terça-feira (09), a um procedimento cirúrgico para recuperar tenoplastia de patela do joelho esquerdo. Segundo informou o clube nas redes sociais, o comandante passa bem, irá se recuperar sobre os cuidados do DM e deve ‘desfalcar’ a equipe em alguns jogos na reta final deste Campeonato Brasileiro da Série B.

“Informamos que o técnico Allan Aal já passou pelo procedimento cirúrgico do joelho, na terça-feira (9), onde foi realizado o procedimento de tenoplastia de patelar esquerdo. O procedimento foi feito na Ortoclínica com o médico Sérgio Canuto. Allan vem evoluindo bem e está aos cuidados do departamento médico do Clube de Regatas Brasil”, disse o clube.

Na última quinta-feira, após o gol do atacante Emerson aos 9 minutos do segundo tempo, Allan Aal, de 42 anos, saltou todo feliz, mas caiu de mau jeito, torceu o joelho e ficou estatelado no chão. Até mesmo os jogadores pararam de festejar para ver o que tinha acontecido com o ‘professor’.

Antes de passar por cirurgia, ele ainda foi a Campinas para encarar a Ponte Preta e andou de muleta o tempo todo. Nesta quarta-feira (10), o time alagoano joga contra o Londrina, em casa, no Estádio Rei Pelé, e neste momento, será comandado pelo auxiliar Anderson Valiñas.