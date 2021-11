Técnico do CRB segue em recuperação de cirurgia no joelho e não tem previsão de retorno – Futebol Interior

Maceió, AL, 17 (AFI) – O técnico Allan Aal ainda não tem previsão de retorno para voltar a comandar o CRB nesta reta final do Campeonato Brasileiro da Série B depois operar o joelho esquerdo. Ele vem sendo avaliado diariamente pelo Departamento Médico, mas por enquanto segue em recuperação.

Allan Aal sofreu uma lesão na patela do joelho após comemorar um gol marcado por Emerson contra o Sampaio Corrêa. Ele saltou todo feliz para comemorar mas caiu de mau jeito, torceu o joelho e ficou estatelado no chão. Até mesmo os jogadores pararam de festejar para ver o que tinha acontecido com o ‘professor’.

Nesta quinta-feira (18), inclusive, ele também ficará de fora contra o Moto Club, pelo jogo de volta da terceira fase da Pré-Copa do Nordeste.

O auxiliar técnico Anderson Valiñas seguirá na beira do gramado, assim como aconteceu contra o Londrina e o Brusque.