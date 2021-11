Técnico do Floresta credita classificação “do porteiro ao presidente do clube” – Futebol Interior

Fortaleza, CE, 3 (AFI) – O Floresta está na fase de grupos da Copa do Nordeste de 2022, depois de vencer nos penais o Ferroviário, após 1 a 1 nos 90 minutos no jogo realizado nesta terça-feira (2) no Castelão. No primeiro jogo houve empate por 0 a 0.

MÉRITO DE TODOS

O treinador Daniel Rocha disse que foi uma vitória de todos e elogiou aos que de uma forma ou de outra ajudaram o clube a conquistar essa vaga para a fase de grupos da Copa do Nordeste de 2022.

“O Floresta é um time em ascensão e com humildade, simplicidade, sem vaidade, com trabalho, dedicação e vocação. A parte boa e que você consegue verbalizar isso quando ganha, e não quando perde, mas foi uma vitória para todos, do porteiro do clube ao presidente“, disse.

O treinador ressaltou que o Floresta está bem representado nacionalmente pois joga a Série C e essa vaga é um reconhecimento para o time no aspecto regional. Destacou que agora o clube vai concentrar atenção na Taça Fares Lopes onde buscará uma vaga para a Copa do Brasil.

Sobre o jogo e a vaga nos penais, Rocha elogiou o trabalho do preparador de goleiros e do próprio goleiro Douglas quanto o mérito e inquestionável. E por fim destacou que seu time vai treinar forte agora para a estreia na Fares Lopes, domingo contra o Floresta.

SERÁ EFETIVADO?

Lembrando que o treinador veio do sub-20 como interino, quando saiu Leston Júnior, e vem realizando uma grande campanha no Verdão da Vila Manoel Sátiro. Segundo informou a diretoria alviverde através da assessoria de imprensa, o foco é agora a Fares Lopes. O comando do clube pretende conversar com Daniel Rocha, e discutir sua efetivação definitiva no profissional, porque quando assumiu interinamente, era vinculado ao time sub-20 do Lobo.