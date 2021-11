Técnico do Sport fica ‘doido’ com vitória e comemora na arquibancada – Futebol Interior

Recife, PE, 01 (AFI) – A vitória por 2 a 0 diante do Atlético-GO foi muito comemorada pelo Sport. O que talvez mais representa isso foi a atitude do técnico Gustavo Florentín, que foi para o meio da torcida após ter sido expulso da partida e comemorou muito no meio da galera. Veja no vídeo abaixo:

Em súmula, o árbitro relatou xingamentos, o que pode render de uma a seis partidas de suspensão de acordo com o artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD): “Assumir qualquer conduta contrária à disciplina ou à ética desportiva não tipificada pelas demais regras deste Código”.

“Expulsei aos 6 minutos do segundo tempo de jogo, com a aplicação do cartão vermelho direto, o técnico da equipe do Sport Club do Recife, o sr Gustavo Atilano F. Morinigo, por reclamar de forma ostensiva das decisões da equipe de arbitragem, dizendo as seguintes palavras em direção ao árbitro assistente 1, sr. Alex Ang Ribeiro, “la puta madre, la puta madre”.

Após ser apresentado o cartão vermelho, invadiu o campo de jogo, dizendo as seguintes palavras a mim “filho de puta, filho de puta”, tendo que ser contido por membros de sua comissão técnica para deixar o campo de jogo”, relatou em súmula.

BRASILEIRÃO

Com o resultado, o Sport assumiu a 17ª posição, com 30 pontos. Está a três pontos do Bahia, 16º e primeiro time fora da zona de rebaixamento.

O time volta a campo no sábado para enfrentar o Fluminense, às 21 horas, no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).