Técnico do Tombense-MG vê final aberta e espera ‘grande jogo’ contra o Ituano – Futebol Interior

Tombos, MG, 16 (AFI) – A final do Campeonato Brasileiro Séire C está totalmente aberta, uma vez que Ituano e Tombense-MG empataram por 1 a 1 no primeiro encontro. O técnico do time mineiro, Rafael Guanaes, viu pontos positivos na atuação.

“Foi aquilo que a gente tinha como ideia, proposta, sabendo da característica forte das transições do Ituano. Tivemos o controle, era um jogo para procurarmos espaços e entrarmos na área, mesmo sabendo que as finalizações não seriam em grande número.

Fizemos o gol, tivemos outras duas, três oportunidades para marcar. No gol do Ituano, achei que foi falta no início da jogada, mas mérito deles também”, analisou.

SEGUNDO JOGO

A segunda partida será realizada no sábado, às 17h, no Estádio Novelli Júnior. Quem vencer, fica com a taça, enquanto novo empate leva a decisão aos pênaltis. Guanaes espera um grande jogo e vê o Tombense com chances de título.

“Está empatado, vamos para lá para fazer um grande jogo, mais 90 e tantos minutos para jogar. Estivemos mais perto de vencer, mas tem mais um jogo para coroar essa história bonita que estamos fazendo”, finalizou.