Técnico enaltece amadurecimento da Aparecidense-GO após vitória na final – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 08 (AFI) – Depois da vitória por 1 a 0 diante do Campinense neste fim de semana, no estádio Amigão, em Campina Grande na primeira partida da final do Campeonato Brasileiro Série D, o técnico da Aparecidense, Thiago Carvalho, ressaltou que seu time vem atingindo a maturidade no tempo certo nas partidas neste certame nacional.

“Essa maturidade vem sendo fundamental a cada jogo. Há partidas em que a gente oscila e em outros tem mais o controle. Mas fizemos um jogo extraordinário contra o ABC e agora contra o Campinense. Precisamos repetir isso no segundo jogo. É um equiílbrio, conseguir jogar bem, ser eficiente. Ser um time ofensivo, mas também se defender quando precisar”, disse Carvalho.

“Conseguimos um grande resultado no primeiro jogo. Temos a vantagem e precisamos confirmar isso em nossa casa, onde esperamos fazer outro grande jogo e conquistar o título”, finalizou o treinador do Camaleão de Aparecida de Goiânia.

O segundo jogo que vai decidir o título será realizado no próximo sábado, às 16 horas, no estádio Aníbal de Toledo. A direção da Aparecidense promete fazer uma grande promoção para que seu torcedor possa ir em peso e apoiar o time nesta grande final. O Camaleão precisa de um empate, e o Campinense tem que vencer por um gol para levar para o os pênaltis.