Técnico enaltece vitória fora de casa que deixou o Avaí dependendo apenas de si para ficar com o acesso – Futebol Interior

Florianópolis, SC, 22 (AFI) – Depois de ficar três jogos sem vitória, o Avaí se recuperou no momento certo, voltou ao G4 e agora depende apenas de si para ficar com o tão sonhado acesso no Campeonato Brasileiro da Série B. Fora de casa, o time catarinense visitou e venceu o Náutico, pelo placar de 2 a 1, em pleno Estádio dos Aflitos, no Recife, na noite deste domingo (21).

Após o final da partida, o técnico Claudinei Oliveira concedeu entrevista coletiva, fez elogios ao adversário que não facilitou para o Avaí mesmo sem chances de classificação e comemorou a vitória no momento certo. O treinador também fez questão de enalteceu seu grupo de jogadores, que mesmo em meio a crise financeira, nunca deixou de acreditar no acesso.

“Sabíamos que não seria fácil. Tem a motivação extra dos outros clubes que precisavam do nosso tropeço, o que faz parte. O Náutico fez um jogo muito bom, mas conseguimos vencer. A gente estudou o time deles, sabíamos que tentariam sair jogando, e já tomaram alguns gols assim. Buscamos forçar isso e deu certo. Foi um detalhe que procuramos explorar e felizmente saiu o gol”, disse o comandante, que ainda completou.

“Gostaria de agradecer ao grupo, pela hombridade e caráter de todos os envolvidos, comissão e funcionários também. A minha alegria de trabalhar hoje é pelos atletas e nossas famílias, que estão nos esperando com sorriso no rosto. Falei para eles antes do jogo: Tenho muito orgulho de estar aqui. Desde que cheguei, não teve um dia que saí para trabalhar que não tive prazer. Eles dão a vida sempre, apesar de todas as dificuldades”.

Atualmente com 61 pontos, o Avaí aparece na terceira colocação, mas pode cair para quarto dependendo do resultado entre Guarani e Goiás, que se enfrentam nesta segunda-feira, em Campinas. Porém, de qualquer forma, em caso de vitória na última rodada diante do Sampaio Corrêa, a equipe conquista o acesso para a elite nacional.