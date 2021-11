Técnico não entra em acordo, deixa o Ypiranga-RS e posta carta de agradecimento – Futebol Interior

Erechim, RS, 19 (AFI) – Na última quinta-feira, o Ypiranga-RS e o técnico Junior Rocha não chegaram a um acordo e ambas as partes decidiram não renovar o contrato. A equipe de Erechim foi eliminada pelo Tombense na Série C do Campeonato Brasileiro e não conseguiu a promoção para a Segunda Divisão.

O treinador até recebeu proposta para permanecer, mas optou pela saída.

NOVOS ARES

Junior Rocha deverá ser anunciado por outro clube, o que se sabe é que não é do Rio Grande do Sul

CONFIRA A CARTA

Depois de um ano de muito trabalho, entrega e comprometimento, encerro meu ciclo de uma temporada completa à frente do Ypiranga Futebol Clube. Esclareço que não seguirei mais no comando técnico do clube, todavia serei para sempre grato por ter aberto as portas do futebol gaúcho. Desejo a esse Clube tão querido, muita sorte e que consiga atingir seus objetivos, pois realmente merece.

Deixo aqui meu especial agradecimento ao Presidente Adilson, ao Diretor Executivo Renan e aos Diretores Rica e Walmor, pela oportunidade de estar à frente dessa equipe, que se empenhou muito durante toda a temporada.

Aos atletas, ao estafe, ao departamento médico e a todos os funcionários também meu muito obrigado pelo respeito e profissionalismo com os quais sempre fui tratado. Não posso esquecer de todos da imprensa, que de uma forma geral me deram apoio nesses meses, e não menos importante, aos torcedores pela confiança, apoio e parceira.