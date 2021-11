Técnico quer abrir vantagem na final e pede para que Campinense-PB ‘aproveite o momento’ – Futebol Interior

Campina Grande, PB, 05 (AFI) – O treinador do Campinense, Ranielle Ribeiro, falou na véspera da primeira final do Campeonato Brasileiro Série D, jogo marcado para esse sábado 16h em Campina Grande, no Estádio Amigão, contra o Aparecidense. E a meta inicial é ganhar ainda que seja por 1 a 0 o primeiro jogo.

“Vamos jogar em casa na primeira disputa e nossa meta é buscar uma vantagem ainda que seja mínima. Pelo menos esse é o primeiro objetivo: construir vantagem num jogo que será muito difícil”, disse Ranielle.

O treinador avaliou as mudanças que pode precisar fazer e valorizou quem vai entrar. “Trabalhamos todos atletas e os deixamos cientes do que precisam fazer. Vamos sentir falta dos que não jogarão, mas temos que buscar a perspectiva daquele que se determinou, treinou muito e é merecedor de jogar.

Dar confiança quando ele entrar, sem essa choradeira ou lamentando a falta deste ou daquele. Temos de estar felizes com a oportunidade que aqueles que trabalharam muito e agora tem a oportunidade de jogar”, ressaltou.

APROVEITAR O MOMENTO

Nessa linha, adiantou o treinador que Marcelinho e Rafael, mesmo em condições clínicas favoráveis nao devem iniciar jogando, mas que fazem parte do grupo. Sobre jogar uma final, Ranielle destacou a satisfação de chegar a essa situação.

“Todos os clubes que participaram queriam estar no nosso lugar. Sabemos das dificuldades que tivemos para chegar até aqui e que teremos dois grandes jogos pela frente. Nossa meta é levar para o Renatão e para Campina Grande esse título. Nossa expectativa é fazer dois jogos positivos e aproveitar o momento”, relata.

APARECIDENSE

Sobre o adversário, Ranielle valorizou o adversário que jádeveria ter subido no ano passado. “Eles nao conseguiram, tiveram apenas cinco remanescentes, e o Thiago (treinador do time goiano), faz um fantástico trabalho é um grande técnico e conseguiu montar uma ótima equipe, um time muito técnico. Serão duas grandes finais times que gostam da bola, de jogar que buscam o resultado. Por isso precisamos entrar concentrados nos dois jogos para buscar o resultado”, finalizou.

ÚLTIMO TRABALHO

Na tarde de quinta-feira, o Campinense realizou, no Estádio Amigão, seu penúltimo treino. Com foco total nos primeiros 90 minutos, o técnico Ranielle Ribeiro pôde esboçar a equipe considerada titular e realizar exercícios que ajudam no entrosamento. Na manhã desta sexta-feira (5), a Raposa fez um breve treino técnico-tático e o famoso treino recreativo, que objetiva a movimentação dos atletas e a descontração.