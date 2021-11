Técnico trabalha versatilidade tática para voltar a vencer no Atlético-GO – Futebol Interior

Goiânia, GO, 09 (AFI) – Vindo de uma sequência de duas derrotas no Campeonato Brasileiro, o Atlético-GO volta a campo nesta quarta-feira, às 20h30, pela 31.ª rodada. Terá um complicado duelo com o Palmeiras, no Allianz Parque, em São Paulo (SP). O técnico Eduardo Souza deve fazer ao menos uma mudança na escalação, além de alterar o sistema tático.

Segundo o treinador, o Atlético tem mais de uma forma de jogar e, com a sequência de jogos nesta reta final, é bom ter alternativas.

“Hoje temos duas ou três formas de atuar, independentemente dos atletas que estejam em campo. Temos algumas possibilidades para esse jogo contra o Palmeiras. Teremos nove jogos em 27 dias. É aí que vai se decidir o campeonato, então vamos levar isso em conta. O mais importante é que os atletas saibam o que fazer dentro de campo”, pontuou.

QUEM JOGA?

No último treino, realizado nesta terça-feira, o treinador colocou o atacante Zé Roberto como titular no lugar do volante Baralhas, saindo do esquema com três volantes. Eduardo também conta com os retornos do lateral-direito Arnaldo e do atacante Ronald, que cumpriram suspensão, mas devem ser opções no banco de reservas.

Com as derrotas para Sport e Flamengo, ambas por 2 a 0, o Atlético estacionou nos 37 pontos, brigando por uma vaga na Copa Sul-Americana. O Palmeiras chega motivado após vencer o Santos por 2 a 0 e assumir a vice-liderança com 55.

ATLÉTICO-GO – Fernando Miguel; Dudu, Wanderson, Éder e Igor Cariús; Willian Maranhão, Marlon Freitas e André Luís; Janderson, Zé Roberto e João Paulo. Técnico: Eduardo Souza.