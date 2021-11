Tendência: 5 motivos você para começar a usar produtos em barra

A preocupação com o meio ambiente e o uso de plástico tem chamado atenção de muitos consumidores e em paralelo, o uso de produtos em barra tem crescido bastante. Apesar de ainda não serem totalmente populares quanto os produtos líquidos, os shampoos, condicionadores e sabonetes em barra se tornam tendência e por isso listamos 5 motivos para você experimentar:

Cuidado com o meio ambiente

A maior parte das marcas que comercializam esse tipo de produto tem alguma preocupação com o meio ambiente, usando ingredientes naturais e prezando pela cadeia de produção. Além disso, os produtos sólidos não necessitam de uma embalagem plástica como os produtos líquidos, podendo ser transportados em saquinhos de pano e embalados em celofane, um polímero natural e biodegradável que pode ser usado para substituir o plástico, graças à sua transparência e flexibilidade.

Os xampus e condicionadores sólidos apresentam um bom tempo de durabilidade, que varia de acordo com as lavagens de cabelo por semana, o que diminui a necessidade de comprar vários produtos em um menor espaço de tempo.

A dica é não esfregar a barra no cabelo com a cabeça debaixo do chuveiro, mas, sim, umedecer bem os fios com água, desligar o chuveiro e então esfregar a barra na cabeça, evitando que o produto vá embora com a água antes que ele seja esfregado diretamente no couro cabeludo. Outra estratégia para aumentar a durabilidade é colocar o shampoo ou condicionador sólido em uma saboneteira vazada, evitando o acúmulo de água junto ao produto.

Por conta da possibilidade de criar diferentes composições, os produtos sólidos permitem uma maior variedade de ativos, com opções para cabelos oleosos, secos, mistos ou para limpeza profunda. Além disso, muitas marcas disponibilizam a lista completa de ingredientes presentes em cada um dos produtos, sendo possível escolher de acordo com o aroma favorito. A maioria das empresas que trabalham com esse tipo de cosméticos é vegana, não usando qualquer derivado de animais e outros compostos presentes nos produtos tradicionais, além de também não realizar testes em animais.

Comprar um produto e não se adaptar a ele é motivo de frustração, principalmente por conta do dinheiro gasto e da impossibilidade de aproveitar o item. No caso do shampoo em barra, isso é mais difícil de acontecer, já que algumas marcas tomam o cuidado de escolher ingredientes que também podem ser usados no corpo. Assim, caso a pessoa sinta que aquele tipo de xampu não apresentou bons resultados no cabelo, é possível usá-lo como sabonete para o corpo, aproveitando ao máximo o item.