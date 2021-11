Tendência: quartzo rosa é utilizado para dar brilho aos cabelos; saiba mais

Não é novidade de que elementos da natureza fazem bem à nossa saúde. Mas, o mercado de cosméticos resolveu inovar e encontrou nas pedras preciosas um caminho promissor. A ideia é unir os efeitos terapêuticos aos cosméticos. E uma das queridinhas do momento é o quartzo rosa – a pedra do amor. Isso porque ela é considerada a pedra do amor-próprio, do amor incondicional, do amor pelo amor. Não é por acaso que a mesma foi relacionado com a Deusa Vênus na antiguidade.

Diante desse contexto, o iBahia resolveu ir em busca de mais informações e com o apoio da farmacêutica e coordenadora de pesquisa e desenvolvimento de Cadiveu Essentials, Tamiris Soeiro, desvendou algumas das principais dúvidas sobre o tema. Confira: