“Tenho gols na Europa” – Futebol Interior

Campinas, SP, 26 (AFI) – Uma conta no Instagram que fala de futebol fez uma publicação comparando os atacantes Paolo Guerreiro e Gabigol. O Peruano que recentemente deixou o Internacional, se irritou muito com a comparação e mandou uma mensagem para a página reclamando.

A página divulgou as mensagem que Guerreiro mandou.

PASSAGEM NA EUROPA

Vamos lá: tenho gols na Europa, jogando pelo Bayern, tenho gols jogando pelo Hamburgo. Sou artilheiro em sessões da Copa América. Campeão mundial fazendo gol na semifinal e gol na final (com o Corinthians). Quer que eu continue falando mais? – iniciou Guerrero.

GOLS NO MUNDIAL

Seguindo a resposta, o atacante continuou sendo incisivo dizendo que era melhor. Destacando os gols no mundial.

(Estou) com muita razão, se eu fiz os dois gols mais importantes da história do teu clube, não postaria, por que se vamos (falar de) mais estatísticas o moleque tem que comer muito arroz com feijão para comparar ele comigo. Além disso, eu tenho gol em Mundial de Clubes e Copa Mundial de seleções. (Então deveria postar isso também o que ele não tem e eu tenho”, seguiu.

PEDIU RETRATAÇÃO

Guerreiro ainda concluiu pedindo uma retratação da página sobre os números mostrados. Confira a publicação: