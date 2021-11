Tênis de milhares! Marca lança nova versão de sapato clássico com mais 228 cristais

Nike e Swarovski se juntaram em uma colaboração extraordinária e com muitos cristais. O lançamento da vez é uma nova versão do tênis Air Force 1 com mais de 228 cristais retrorrefletores, cuja inspiração foram os refletores de estrada. Uma característica super legal do calçado é que a camada de cristais é removível, basta utilizar a chave de fenda que vem junto.